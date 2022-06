Lewandowski, il suo piano B si chiama Chelsea ma la moglie…

Quale futuro per il centravanti? I club interessati dovranno fare i conti anche con la sua compagna di vita...

Redazione ITASportPress

Bayern Monaco, Barcellona, forse Paris Saint-Germain oppure... Chelsea. Insomma, non mancano le alternative per Robert Lewandowski che, in caso di addio ai tedeschi come sembra essere nella sua volontà, non farà fatica a trovare un'altra squadra anche se dovrà fare i conti anche con sua moglie.

Il centravanti polacco sembra essere destinato al Barcellona anche se nelle ultime ore il Psg è diventata un'altra possibile ipotesi. Da non sottovalutare anche la pista che porterebbe il bomber al Chelsea. Secondo TZ, infatti, la società di Londra potrebbe valutare l'acquisto di Lewandowski, specie in caso di addio di Romelu Lukaku. In questo caso, però, oltre a dover convincere l'attaccante, che vede nella Spagna la sua prima scelta, dovrà fare i conti con la signora Anna Lewandowska.

Infatti, la donna non gradirebbe il trasferimento in Premier League e nello specifico in quel di Londra probabilmente per questioni di adattamento e clima per sé e tutta la famiglia. Insomma, il futuro del bomber resta ancora un rebus con diversi tasselli ancora da chiarire.