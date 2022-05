Lewandowski insiste: “Difficile poter dire che giocherò al Bayern l’anno prossimo”

Il centravanti polacco ha le idee piuttosto chiare

Robert Lewandowski insiste e non si tira indietro relativamente a quello che sarà il proprio futuro, lontano dal Bayern Monaco . Il Barcellona è la sua meta preferita in caso, sempre più probabile, di addio ai tedeschi. Lo stesso bomber ha confermato tutto prima ai microfoni di Sky Sport Deutschland e successivamente a Eleven Sports Poland.

ADDIO - "Verrà il momento in cui potrò dare informazioni, presto potrò dire di più", l'iniziale commento del centravanti. Poi, a chi gli chiedeva del trasferimento al Barcellona: "Il trasferimento al Barcellona? Dipende da molti fattori. Credo che la mia situazione sia chiara e non ci sia molto altro da aggiungere. Oggi per me è difficile dire che giocherò per il Bayern anche il prossimo anno", ha concluso Lewandowski.