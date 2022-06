Lewandowski, Kahn perentorio: “Deve essere qui al primo giorno di raduno”

Dura presa di posizione dei tedeschi verso il futuro del centravanti.

Redazione ITASportPress

Continua il braccio di ferro, per ora a distanza, tra Robert Lewandowski e il Bayern Monaco a proposito del futuro del centravanti. Il giocatore aveva comunicato apertamente la sua intenzione di lasciare la Bundesliga per una nuova avventura trovando, sponda bavarese, un muro di cemento non indifferente.

In queste ore, anche a margine degli appuntamenti con la stampa per la presentazione del nuovo arrivato Sadio Mané, Oliver Kahn, CEO del Bayern, ha parlato proprio del futuro del polacco ribadendo la posizione rigida della soicietà. "Lewandowski ha un contratto con noi per un altro anno, quindi ci aspettiamo di vederlo qui nel primo giorno di raduno", ha spiegato l'ex leggenda tedesca. "La situazione non è cambiata".

Insomma, le posizioni delle parti restano sempre e stesse. Il polacco ha dichiarato di voler andare via, con il Barcellona squadra in pole position per accoglierlo. L'unico problema resta l'anno di contratto ancora in essere con i tedeschi che sembrano intenzionati a non fare sconti al giocatore.