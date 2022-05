Lewandowski, l’agente: “Vuole realizzare il suo sogno lontano dal Bayern”

Il procuratore del bomber non lascia spazio ad interpretazioni

Non ci sono più dubbi, ormai, sulle intenzioni di Robert Lewandowski che ha il desiderio di lasciare subito il Bayern Monaco per andare a giocare altrove. Se dunque essere finita la storia tra il centravanti polacco e il club bavare e la conferma ulteriore è arrivata in queste ore dall'agente del calciatore.

Intervenuto ai microfoni della BildPini Zahavi non ha lasciato spazio ad interpretazioni: "Per Lewandowski il Bayern Monaco ormai è storia", ha sentenziato il procuratore del polacco. "Ha l’opportunità di andare nel club che ha sempre sognato (il Barcellona, ndr). Non c’è stata nessuna proposta concreta da parte del Bayern per il rinnovo, lui vuole lasciare il club dopo 8 anni. Ha 34 anni e vuole realizzare il suo sogno".