Lewandowski, l’ex agente: “Vuole il Barcellona per dimostrare di essere meglio di Benzema”

Lewandowski sì o Lewandowski no? In casa Bayern Monaco si stanno facendo questa domanda, soprattutto i tifosi. Il polacco ha più volte sottolineato la propria intenzione di cambiare squadre e andare al Barcellona , ma restano ancora dubbi su cosa accadrà.

Chi di dubbi non ne ha relativamente alle motivazioni che spingerebbero il bomber a cambiare squadra, è il suo ex agente Cezary Kucharski che sta rilasciando da diversi giorni molte interviste. L'ultima a Carrusel Canalla, come ripreso da Cadena Ser .

IL MIGLIORE - "Penso che Lewandowski e il Barcellona lotteranno per chiudere l'affare col Bayern Monaco", ha spiegato l'ex agente del polacco. "Lui vuole dimostrare di essere migliore di Karim Benzema, questo è il motivo principale per cui vuole andare al Barcellona. Robert non ha sogni. Per lui giocare a calcio è un lavoro, lui è un professionista. Real Madrid e Barcellona sono sullo stesso livello. Penso sia possibile. Barcellona e giocatore lotteranno per veder completare questo trasferimento e penso che alla fine firmerà un contratto con il Barcellona".