Lewandowski: “Messi? Mi piacerebbe giocare con lui ed è in pole per prossimo Pallone d’Oro”

Il bomber del Barcellona tra futuro a livello personale e... Lionel Messi.

Redazione ITASportPress

L'ottavo Pallone d'Oro sarà presto nella bacheca di Lionel Messi. Almeno questa sembra essere la previsione fatta a Mundo Deportivo da parte di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco, oggi al Barcellona, ha parlato al media spagnolo di diversi temi tra cui La Pulce, ma anche il suo futuro.

Sul Pallone d'Oro: "Leo è il favorito. Certo, potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club (Mbappé, ndr), ma c'è solo un Mondiale che decide chi vincerà questa edizione e Messi è di sicuro al top (in pole position ndr)". Ancora sul giocatore argentino, alla domanda sul fatto se vorrebbe giocare con lui un giorno: "Se mi piacerebbe giocare con lui prima di ritirarmi? (sorride, ndr) Non dipende da me. Adesso gioca più come trequartista, è il calciatore con cui qualsiasi attaccante vorrebbe giocare".

Si passa alle domande dal punto di vista personale e alla possibile partecipazione al Mondiale 2026: "Non dipende dal mio fisico, ma da altri aspetti. So che sarò pronto se vorrò esserci, ma è troppo presto per decidere. Per ora sono concentrato sull'Europeo 2024 e, dopo aver perso contro Bayern e Inter in Champions League, a non perdere più queste partite".

Ancora sul futuro, Lewandowski ha commentato: "Voglio completare i quattro anni al Barcellona, sono convinto che sarò preparato e in buona forma come lo sono ora. Quando avrò 30 anni volevo giocare altri tre o quattro anni ad alto livello. Ecco perché faccio di tutto per essere il più longevo possibile. Finché sarò in forma e vorrò vincere titoli, resterò qui".