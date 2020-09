Lewandowski nei guai: l’ex agente gi fa causa e chiede risarcimento milionario

Ore agrodolci per l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Se sul campo può godersi il successo al debutto in Bundesliga, per alcune vicende extra campo non può dirsi altrettanto contento. Infatti, come riporta AS che cita Der Spiegel, l’ex agente del polacco Cezary Kucharski gli avrebbe fatto causa chiedendo un risarcimento milionario.

Lewandowski: l’ex agente chiede 9 milioni di euro

Come si apprende, il calciatore polacco sarebbe stato accusato di frode dall’ex procuratore che ha intentato causa contro Lewandowski chiedendo ben 9 milioni di euro come risarcimento. Secondo le indiscrezioni, il centravanti del Bayern Monaco avrebbe ritirato dal conto della RL Management una somma di denaro che sarebbe poi finita in un altro conto del calciatore in Polonia.

Tale operazione sarebbe stata fatta anche per aggirare le autorità fiscali tedesche. Il calciatore si sarebbe difeso affermando che il suo agente lo abbia ricattato e che non ha ricordo di tale operazione bancaria da lui messa in atto. Una situazione non facile sulla quale gli organismi competenti dovranno fare chiarezza.