Lewandowski, non solo gol: al Barcellona “maestro” dei più giovani

Infatti, come spiegato da Mundo Deportivo , il calciatore è diventato un leader neppure tanto silenzioso per il gruppo ed in particolare per i più giovani.

Secondo il media iberico, Lewandowski ha preso sotto la sua ala protettrice in particolare Gavi, Pedri e Baldé dando loro costantemente dei consigli in termini di alimentazione, costanza negli allenamenti e anche in termini di "studio". Il bomber ha spiegato ai ragazzi come sia importante per la loro crescita e per la carriera imparare le lingue, non solo per parlare meglio con tutti i compagni, ma anche per prendere parte ad interviste e altre questioni legate al proprio futuro. Per l'attaccante si tratta di un ruolo importante e che starebbe portando avanti con grande serenità e umiltà.