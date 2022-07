Lewandowski: “Non voglio confronto con Benzema. Lui in Liga da anni”

Il bomber non vuole, però, alcun tipi di confronto col fracese e ha spiegato il perché: "Benzema è un giocatore straordinario, lo ha dimostrato la scorsa stagione in Champions League, quello che ha fatto durante le partite contro PSG, Chelsea o Manchester City. Ha già, non so quanti anni, 10 o addirittura 12 nella Liga. Conosce bene questo campionato. Ripeto, in Champions ha dimostrato di essere uno dei migliori giocatori e penso che sia bello vedere tanti buoni attaccanti nella Liga", ha detto Lewandowski come premessa. "Sicuramente sarà più interessante per i fan vedere il duello tra me e lui ma non vorrei un confronto diretto con lui, perché per me sarà qualcosa di nuovo ed è normale che sia così. Lui è già nella Liga da molti anni e anche l'anno scorso ha dimostrato quanto è bravo. Per me sarà più importante quello che faremo con la squadra. Giocheremo comunque per vincere".