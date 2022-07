Lewandowski, numero 9 sulle spalle nonostante Depay: c’è una clausola sul contratto

Robert Lewandowski vestirà la maglia numero 9 del Barcellona senza se e senza ma. Lo rivela Sport, che spiega come nel contratto del polacco sia stata inserita una clausola che stabilisce appunto il numero di maglia dell'attaccante, arrivato in questi giorni dal Bayern Monaco.

Il bomber vestirà quindi il numero principe che distingue le punte e lo farà nonostante Memphis Depay che, al momento, detiene appunto tale t-shirt. Secondo il periodico iberico, il club blaugrana avrebbe anche già fatto qualche calcolo ipotizzando di poter ricavare almeno 20 milioni di euro dalla vendita delle maglie dell'ex centravanti del Bayern Monaco. Ora, resta solo una cosa da fare: convincere l'olandese a lasciare la divisa al neo compagno di squadra. In tal senso, il Barcellona appare ottimista e non è escluso che una delle vie percorribili per liberare il numero 9 possa essere quello di cedere il calciatore che, in realtà, non sembra rientrare del tutto nei piani del club.