Lewandowski: “Pallone d’Oro? Strada per vincerlo più breve al Barcellona che al Bayern”

BARCELLONA - Le parole del centravanti polacco si sono inizialmente concentrate sull'affetto ricevuto dai nuovi fan blaugrana: "Non mi aspettavo cori per me subito al Camp Nou. Mi fa sentire come se fossi qui da tempo e mi rende molto felice", ha detto Lewandowski. "Il passaggio qui al Barcellona mi ha dato ancora maggiore consapevolezza. So che sono stato preso per fare gol ed essere decisivo".