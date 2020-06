Lewandowski: “Per fare gol hai 0.1 secondi per pensare. Pallone d’Oro? Tutto è possibile”

Robert Lewandowski è una vera e propria macchina da gol. Autentico trascinatore del Bayern Monaco, il centravanti ha parlato ai microfoni di France Football delle caratteristiche che devono contraddistinguere un attaccante dai colleghi di altri reparti. I segreti del fare gol e l’arte dell’essere bomber con uno sguardo ambizioso verso i trofei, anche individuali.

Lewandowski: l’arte del gol

“Segnare un goal non è facile. Soprattutto se sei stanco”, ha spiegato Lewandowski. “Nel 90% dei casi, i gol vengono fatti grazie al lavoro della testa e al livello di concentrazione che si tiene. Quando sei stanco, inizi a pensare automaticamente più lentamente. Ma lo spazio e il tempo non cambiano. In area di rigore hai solo 0,1, forse 0,2 secondi per pensare e prendere una decisione su cosa fare o sul come colpire la palla. Negli allenamenti facciamo questo: cerchiamo di portare il processo decisionale senza pause. Non importa se sarà piede destro o sinistro. Bisogna essere pronti. Non puoi pensare, devi farlo e basta”, ha spiegato il bomber polacco.

Ambizione: titoli e Pallone d’Oro

Ma oltre a fare gol, tra gli obiettivi di Lewandowski c’è ovviamente vincere qualcosa. Trofei di squadra ed individuali: “Pallone d’Oro? Lo scorso dicembre ero alla cerimonia di premiazione. Vedremo come andrà la prossima volta. Il mio obiettivo è sempre quello di dare il meglio, vincere trofei e segnare il maggior numero di goal possibile. Ma premi di tale portata arrivano con i trofei che ottieni con la tua squadra: questo è importante. Sinceramente non penso al Pallone d’Oro ma credo che nella vita tutto sia possibile“. Intanto il Bayern Monaco potrebbe vincere il titolo di Campione di Germania nella prossima partita di Bundesliga. Un buon inizio per pensare ad alzare trofei…

