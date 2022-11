Lewandowski, qualche problema con lo spagnolo: “Datemi ancora 3 mesi…”

Il polacco ha ritirato la Scarpa d'Oro per la scorsa annata ma ha preferito parlare maggiormente in inglese non conoscendo al meglio la lingua spagnola.

Robert Lewandowski ha ricevuto nelle scorse ore la Scarpa d'Oro come miglior bomber del 2021-22. Un premio che lo ha visto protagonista anche di qualche dichiarazione e ringraziamento. Fin qui, nulla di particolare, se non fosse che l'intervista è andata in scena in due lingue diverse per motivi che lo stesso calciatore ha tenuto a spiegare.

"Sono molto felice al Barcellona. Sono sicuro che il prossimo anno andrà molto bene, il Barcellona è 'più di un club'. Per me questo premio è molto importante", ha detto l'attaccante polacco parlando in spagnolo.

Ma dopo aver ringraziato un po' tutti e in netto imbarazzo, Lewandowski non è riuscito ad andare avanti e ha spiegato: "Direi che ora parlo in inglese se non vi dispiace. Vi chiedo scusa ma datemi altri 3 mesi per imparare meglio lo spagnolo", le parole del centravanti.

Successivamente, per chiudere il discorso, il bomber ha aggiunto, in inglese: "Questa squadra ha bisogno di un processo di adattamento e di crescita. Sono convinto che per i giovani del Barça che andranno al Mondiale sarà un'esperienza molto positiva. In campionato stiamo facendo le cose molto bene. Ci vuole un po' di pazienza. Ancora grazie a tutti per questo premio".