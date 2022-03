Lewandowski, qualcosa si muove. Nagelsmann: “Vogliamo tenerlo ma non sarà semplice”

Le parole del tecnico del Bayern Monaco sul futuro del centravanti

Su Lewandowski: "Devo dire che Robert è stato molto bravo in partita (doppietta per lui), noi vogliamo tenerlo ma sappiamo che non sarà semplice. Non ho la sensazione che voglia andarsene, prenderemo una decisione comune: ci saranno sicuramente dei colloqui tra lui e la società".