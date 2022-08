Lewandowski, richiesta alla dea bendata: “No al Bayern nei gironi di Champions”

Il centravanti blaugrana spera di non trovare la sua ex squadra in Champions.

Redazione ITASportPress

Ha iniziato in modo molto positivo e con grande entusiasmo la sua nuova avventura al Barcellona, ma RobertLewandowski non può non avere un pensiero anche per la sua ex squadra, il Bayern Monaco. Ecco perché, parlando alla Bild, il centravanti polacco ha chiesto un occhio di riguardo alla dea bendata in vista dei prossimi sorteggi per la Champions League.

In modo particolare, Lewanon vorrebbe trovarsi subito a sfidare i tedeschi nel girone di Coppa: "Non mi piacerebbe affrontare il Bayern nella fase a gironi di Champions League. No, assolutamente. Questo non dovrebbe accadere nella fase a gironi. È ancora troppo presto".

L'attaccante ha spiegato: "Per me sarebbe una strana sensazione. Il mio desiderio è semplice: per favore, non la gara con il Bayern. Come mi accoglierebbero eventualmente i tifosi del Bayern all'Allianz Arena? Spero sia in modo positivo. Ho solo bei ricordi del mio tempo al Bayern. La storia che abbiamo avuto con questo club rimarrà per sempre nel mio cuore".