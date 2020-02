Lewandowski rivela: “Vicino a trasferirmi al Manchester United di Sir Alex Ferguson, ma…”

Robert Lewandowski è diventato la stella del Bayern Monaco, ma dopo aver lasciato il Borussia Dortmund, le cose sarebbero potute andare molto diversamente. Il polacco, autore di una doppietta nell’ultima sfida con i tedeschi in campionato, si è confessato ai microfoni del Guardian ammettendo di essere stato ad un passo dal… Manchester United.

PER SIR ALEX – “Dopo due anni nel Borussia Dortmund, ho avuto una conversazione con Sir Alex Ferguson”, ha ammesso Lewandowski. “A quel tempo, stavo davvero pensando di trasferirmi al Manchester United. Ci ho pensato seriamente perché, diamine, per Ferguson e perché è il Manchester United. La direzione del Borussia Dortmund però ha rifiutato. Questa è stata la prima volta in cui ho pensato seriamente ad un trasferimento. Quando un giovane giocatore riceve una chiamata da Sir Alex, questo è qualcosa di straordinario. È stato un giorno speciale”. Dal 2014 l’attaccante polacco fa parte del Bayern Monaco e ne è diventato leader indiscusso a suon di gol.