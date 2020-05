Lewandowski, il segreto: tonno a colazione, riso e budino dopo cena

Gol a raffica, prove convincenti e una forma fisica invidiabile: Robert Lewandowski stupisce ogni settimana il mondo del pallone. Reti e tanto altro. Ma qual è il suo segreto? A rivelarlo è stato il connazionale Thiago Cionek, conoscenza del calcio italiano perché difensore esperto della Spal.

Il centrale ha rivelato ai microfoni di ESPN che dietro al successo del bomber c’è sua moglie ma anche… una strana alimentazione.

Lewandowski: tonno, riso e budino

Secondo Cionek, il segreto dell’exploit negli ultimi anni di Lewandowski è da ricondurre soprattutto al tipo di alimentazione cambiata negli ultimi anni anche per volere di sua moglie: “Robert è un ragazzo che ha fame di migliorare come giocatore, e quindi segue anche una dieta speciale che sua moglie ha impostato per lui”, ha detto il difensore polacco relativamente al bomber. “Sua moglie è una nutrizionista ed è molto conosciuta in Polonia. Robert mi ha persino detto che il grande cambiamento nella sua carriera, quando raggiunse l’élite sia tra i club che nella Polonia, fu quando cambiò radicalmente la sua alimentazione. Sua moglie lo ha aiutato molto, e lo ha fatto anche con altri giocatori della Nazionale che seguono la sua stessa dieta”. E allora ecco svelata l’alimentazione del centravanti del Bayern Monaco: “Mangia un sacco di proteine ​​il giorno della partita. E c’è sempre tonno a colazione. Evita tutto ciò che ha glutine e lattosio. Il giorno prima della partita, solitamente dopo cena, continua a mangiare riso e budino, per riempire il corpo di carboidrati e glucosio prima della gara. Poi, dopo la partita, molte verdure e avocado per riprendersi”.

