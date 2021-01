Lewandowski senza limiti: “Ogni anno sto meglio. Non sento il peso dell’età”

Robert Lewandowski non si accontenta di aver vinto tutto a livello di club nella passata stagione e di aver ricevuto il premio The Best. L’attaccante polacco del Bayern Monaco ha parlato ai canali ufficiali del club bavarese in merito alla sua voglia di migliorare ed essere sempre più forte.

Lewandowski: “Non sento la mia età”

Non si nasconde e lo dice con estrema serenità Lewandowski: “Non sento di avere la mia età”. Il bomber, ormai 32enne, ma nel pieno della maturità calcistica, vuole di più e non ha intenzione di fermarsi sia a livello personale che di club: “Ogni anno sento dire che sono il miglior Lewandowski di sempre. Ma per me conta solo migliorare. Non conta l’età, perché so che posso giocare meglio e fare ancora di più. So che mi sento bene, non sento il peso dei miei anni. Cerco di essere il migliore ogni stagione”.

E i numeri, a quanto pare, gli danno ragione. Il polacco, infatti, in questa prima parte di stagione sembra aver messo il turbo e si trova già a quota 23 gol in campionato. Nessuno riesce a stare al suo passo. Neppure il giovane Haaland che lo segue al secondo posto ma a quota 14 reti.