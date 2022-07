Lewandowski, si passa alle maniere forti: può ribellarsi col Bayern Monaco per andare al Barcellona

Il centravanti spera di andare in Spagna.

Continua il tira e molla in casa Bayern Monaco a proposito del futuro di Robert Lewandowski. Per ora si tratta di un vero e proprio braccio di ferro a distanza con le parti che hanno desideri opposti. Il centravanti ha chiesto di essere lasciato andare, possibilmente in Spagna, al Barcellona dove tutti lo vogliono, il club, dal canto suo, sembra intenzionato a fargli rispettare l'ultimo anno di contratto, senza se e senza ma.