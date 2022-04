Lewandowski tentenna: “Futuro al Bayern? Situazione non facile…”

Il centravanti e il suo futuro incerto

Decimo titolo consecutivo per il Bayern Monaco che dopo il Klassiker contro il Borussia Dortmund fa festa e alza il trofeo della Bundesliga, ancora. Eppure, non è tutta gioia quella che si è vista dopo la partita. In modo particolare per quel che riguarda Robert Lewandowski , centravanti polacco cosantemente al centro di rumors di mercato.

Accostato al Barcellona e ad altri club, il bomber, intervistato da Sky Deutschland, ha fatto capire che qualche dubbio sulla prossima annata c'è: "Restare? Deve essere una cosa voluta da entrambe le parti", ha precisato Lewandowski. "Devo dire che per me non è una situazione facile". E ancora: "A breve credo che succederà qualcosa. So solo che presto ci sarà un incontro, ma nemmeno io so cosa accadrà. Come ho detto finora, non mi è stato detto nulla sul mio contratto e sul mio futuro. Non è successo niente di particolare".