L’ex agente di Lewandowski: “Provò a forzare la mano anche col Borussia nel 2013”

Continua a tenere banco la questione sul futuro di Robert Lewandowski . La posizione dell'attaccante rimane in bilico: la sua volontà è quella di lasciare il Bayern Monaco per trasferirsi al Barcellona . La volontà del club bavarese però è molto chiara: il polacco non parte sino alla fine del suo contratto fissata al 30 giugno 2023. Ora si dovrà capire lo sviluppo della situazione e proprio su questo argomento è intervenuto l'ex agente di Lewandowski, Maik Barthel , svelando un aneddoto risalente al 2013. Queste le sue parole a Sport Bild:

"Non sarei sorpreso se Robert non si presentasse al campo per il pre-campionato. Aveva già considerato questa possibilità nel 2013, quando il Borussia Dortmund si rifiutò di cederlo al Bayern Monaco nonostante gli restasse solo un anno di contratto". In quell'occasione il Borussia la spuntò e riuscì a tenerlo per un'altra stagione, ma secondo l'ex agente adesso la situazione è diversa perché il giocatore ha quasi 34 anni e non può permettersi di perdere tempo.