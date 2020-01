L’ex arbitro Pablo Lunati chiama suo figlio… Santiago Bernabeu in onore del River Plate

Una vittoria indimenticabile quella del River Plate in Copa Libertadores nel 2018 contro i rivali del Boca Juniors. Un successo che Pablo Lunati, ex noto arbitro argentino, proprio non dimenticherà mai.

Come riporta Marca, non solo il fischietto ricorderà con gioia quella finale, ma in un certo senso la vivrà costantemente durante tutta la sua vita. In che modo? Attraverso il suo figlioletto appena nato a cui ha deciso di dare un nome molto speciale: Santiago Bernabeu, ovvero lo stadio del Real Madrid. Non un impianto a caso, bensì quello che nel 2018 ha ospitato la finalissima tra le due squadre argentine e che ha visto il River Plate trionfare.

Lunati è stato arbitro nella divisione Primera in Argentina tra il 2004 e il 2016 ed è stato anche arbitro internazionale tra il 2007 e il 2012.