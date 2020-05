L’ex assistente di Guardiola: “Messi? Il suo futuro è… da centrocampista alla Xavi”

Messi a centrocampo: è questa l’idea, neppure così pazza di Domenech Torrent, ex assistente allenatore al Manchester City di Pep Guardiola. L’uomo si è detto certo che Lionel Messi ha nel suo DNA la capacità di giocare in mezzo al campo, una volta che non avrà più la brillantezza e lo scatto per fare l’attaccante.

Messi, futuro alla Xavi

Parlando a Olé, Torrent ha spiegato: “Senza dubbio Messi è il miglior calciatore del mondo. Per me è inimitabile. Non ho mai visto niente di simile di quello che ha mostra nella sua carriera calcistica. La cosa pazzesca è che gioca ad alto livello ormai da 15 anni e anche quando è leggermente fuori forma è sempre il migliore. Se fa una brutta partita fa comunque un paio di assist. Messi è così”. Ma poi uno sguardo anche al futuro, quando il fisico non sarà più quello ottimale: “Ho visto grandi giocatori, ma nessuno può tenersi in quella forma per 15 anni. Sono sicuro che giocherà tranquillamente per molti anni ancora perché è un giocatore molto intelligente. Vedo che molte volte è andato giù verso centrocampo e difesa in cerca del pallone. Beh, secondo me in pochi anni, può ritrovarsi a coprire la posizione che era di Xavi. Messi non perde mai la palla, fa passaggi, assist. Se si mantiene in forma, quando perderà la sua velocità potrà iniziare a giocare come centrocampista“.