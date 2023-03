L’ex Barça Bojan Krkic lascia il calcio: “Arrivato il momento di dire basta”

In apposita conferenza stampa convocata al Camp Non, Bojan Krkic dichiara di voler appendere gli scarpini al chiodo. Da giovane, il 32enne veniva considerato come uno tra i migliori prospetti da parte del Barcellona, per poi continuare la propria carriera con maglie importanti quali Roma, Milan e Ajax. Queste le parole dell'ex attaccante sul ritiro dal calcio giocato: "È qualcosa che si sente, non sai mai veramente quando è il momento giusto. Sono decisioni molto difficili da prendere, ma ritengo che si debba sapere quando è arrivato il momento ed essere coraggiosi".