L’ex Barcellona Hleb: “Deco e Ronaldinho ubriachi agli allenamenti, ecco perché poi…”

Dichiarazioni di una certa importanza sono state rilasciate da Aleksandr Hleb. Chi se lo ricorda? Nato in Bielorussia nel 1981, è stato giocatore del Barcellona per una sola stagione, nel 2008-2009. Nell’estate del suo arrivo in blaugrana, furono ceduti nientemeno che Ronaldinho e Deco, due che hanno fatto la storia del club chi per un motivo e chi per l’altro. A VOKA TV, emittente locale, Hleb ha rivelato un aneddoto molto particolare e per certi versi scioccante: “I due si presentavano ubriachi agli allenamenti, ecco perché furono venduti in quella occasione. Il Barcellona aveva paura che potessero fare ombra a Leo Messi, che al tempo era sul trampolino di lancio”. Infatti, da quel momento la Pulce ha avuto il suo momento di consacrazione.

Hleb, peraltro, ha detto che non voleva vestire la maglia del Barça: “In tutta sincerità, il mio desiderio era di andare al Bayern Monaco oppure di restare all’Arsenal”. In blaugrana ha totalizzato 35 presenze e nessun gol fra tutte le competizioni.