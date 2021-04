L’ex Barcellona racconta Messi: “Preparava il caffé a Ronaldinho ma in campo era un mostro”

Un passato, breve, con la maglia del Barcellona, ma tanto è bastato per conoscere più da vicino fenomeni come Lionel Messi e Ronaldinho. Andrea Orlandi si racconta a Goal soffermandosi anche su alcuni particolari relativi al carattere de La Pulce, questa sera impegnata nel Clasico contro il Real Madrid.

Andrea Orlandi racconta Messi

Attualmente analista per LaLigaTV, Orlandi ha raccontato: “Non è stato piacevole allenarsi con lui perché non riuscivi a togliergli la palla o ad avvicinarti”, ha spiegato l’ex giocatore. “Era una persona molto timida e Ronaldinho si prendeva cura di lui. Ricordo che preparava il caffè per Ronny e non diceva una parola ma, in campo, si trasformava in un ‘mostro'”.

“Non ho mai visto qualcuno così competitivo come lo era lui a 17 o 18 anni. Ti avrebbe morso le caviglie se avesse perso la palla. Si vedeva che sarebbe stato qualcosa di grande ma io non mi sarei mai aspettato che diventasse il miglior giocatore nella storia del calcio“. E ancora: “All’epoca il punto di riferimento era Ronaldinho ed era la cosa migliore che avessi mai visto in termini di pura qualità. Messi era diverso da lui. Non era spettacolare ma ti faceva vedere la palla e poi subuto dopo non c’era più”.

A livello personale, però, allenarsi coni più grandi non era esattamente il top: “Era frustrante non essere neanche lontanamente vicino a quel livello da giovane, ma ho avuto la fortuna di allenarmi e giocare con lui. Ho un ricordo particolare quando Rijkaard era l’allenatore e aveva organizzato una partita tra la prima squadra e quella B. Ero con Eto’o ma contro Messi. Leo ha preso la palla a centrocampo e ha superato uno, due, tre, quattro e cinque avversari. Ha aggirato il portiere e ha segnato. Sembrava così facile ed era appena rientrato da un infortunio…”.