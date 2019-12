L’ex capo del governo spagnolo: “Il futuro del Real? Passa dall’addio di Messi al Barça…”

Interessanti le dichiarazioni rilasciati all’agenzia di stampa Efe da parte di Mariano Rajoy, ex presidente del governo della Spagna, circa la situazione in casa Real Madrid. Al Rajoy, che non ha mai nascosto la sua simpatia verso la squadra dei Galacticos, è stato chiesto se il futuro del club passa dall’acquisto di Kylian Mbappé, talento del Paris Saint-Germain: “Il futuro del Real Madrid passa dal trasferimento di Leo Messi dal Barcellona in Australia”. Insomma, in altre parole voleva dire che ai Blancos non sarà sufficiente la firma del francese classe ’98, servirà anche che la Pulce argentina, che questa sera riceverà il suo sesto Pallone d’Oro della carriera, dica addio alla Spagna. Solo così il Real potrà tornare a dire la sua ad alti livelli sui palcoscenici di cui è stato protagonista negli anni con CR7.