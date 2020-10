L’ex City Negredo: “Avrei voluto Mourinho come allenatore. Ci sarà un motivo se tutti ne parlano bene”

Alvaro Negredo, attaccante spagnolo che ha vestito maglie prestigiose come quelle del Manchester City e del Siviglia, ha rilasciato un’intervista al noto giornale spagnolo As. Il centravanti attualmente al Cadice, con all’attivo oltre 200 reti tra i professionisti ha rivelato alcuni momenti della sua carriera.

“MI SAREBBE PIACIUTO ESSERE ALLENATO DA MOU”

“Ricordo il mio dispiacere per non essere stato convocato al Mondiale 2010 con la Spagna, a quei tempi ero uno dei migliori marcatori del campionato. Poi ho preso parte all’Europeo vinto due anni dopo – ricorda Negredo – anche se ho giocato poco. Quella però è stata la più grande soddisfazione della mia carriera. Una persona che avrei voluto come allenatore? Josè Mourinho. Spinge sempre i giocatori a dare il massimo, ho sentito pochi calciatori parlare male di lui nonostante abbia un carattere particolare. Ci sarà un motivo se ne parlano bene in tanti…”.