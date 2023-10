L’ex ct Kevin Keegan: “Non mi piace ascoltare le donne come opinioniste”

Il 72enne, avrebbe rafforzato la propria tesi in questo modo: "Commentatrici donne per le partite dell'Inghilterra? Non ne sono molto entusiasta, mancano di esperienza"

Redazione ITASportPress

Bufera intorno alle parole di Kevin Keegan, ex leggenda del Liverpool con un passato da commissario tecnico dell'Inghilterra. Come riportato dalla Spagna, il 72enne si sarebbe lasciato andare in merito ad alcune dichiarazioni rivolte verso le commentatrici donne per le partite dell'Inghilterra di Gareth Southgate. Secondo quanto avrebbe dichiarato Keegan: "Le donne non sono adatte per questo tipo di lavoro, non è l'ideale" - le parole dell'ex calciatore del Liverpool tra le altre.