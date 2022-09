L’ex direttore del Barcellona Sanllehí: “Feci piangere Neymar più volte”

Parla l'ex dirigente blaugrana.

Redazione ITASportPress

Emergono nuovi retroscena sugli ultimi giorni di Neymar come giocatore del Barcellona. Il racconto, che fa riferimento ad un tentativo del club catalano nel 2017 di evitare l'addio del brasiliano dalla società con successivo passaggio al Paris Saint-Germain, arriva da parte di Raúl Sanllehí, allora Director of Football per il Barça, che ha parlato a El Mundotramite una email. Da quanto si apprende, il Consiglio del club spagnolo aveva organizzato un incontro "anti crisi" per provare a convincere il giocatore a non partire e rimanere con i blaugrana. Un tentativo che, per varie ragioni, come noto, fallì.

Il dirigente ha spiegato che il padre di Neymar era infuriato con il Barcellona per aver fatto trapelare il bonus alla firma del brasiliano pari a oltre 60 milioni di euro: "Sto con quest'uomo da ore e ore e penso di conoscerlo abbastanza bene per sapere quando sta bluffando e quando dice la verità. In questo caso sono assolutamente convinto - me l'ha fatto capire - che era d'accordo e dalla nostra parte", ha detto l'esecutivo del Barcellona sul padre del brasiliano.

In realtà, però, i problemi alla base dell'addio di Neymar dal Barcellona erano altri: "Separatamente ho detto a tutti voi che il problema in questo caso era la testa del giocatore. Il ragazzo sta male, ha molti problemi personali, è molto confuso e molto vulnerabile. Quindi ha erroneamente pensato che scappando dal Barcellona scapperà anche dai suoi problemi, quando in realtà quello che dovrebbe fare è affrontarli e non andarsene. Ho parlato direttamente con lui, ripetutamente, l'ho fatto piangere più di una volta, e in più di un'occasione mi ha ammesso di essersi perso".