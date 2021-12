L’ex Genoa Raul Asencio licenziato dall’Alcorcon per video in cui guida a 160 km/h

L'ex calciatore con un passato in Italia fatto fuori per un filmato social spericolato

L' Alcorcon , club di seconda divisione spagnola, ha annunciato nelle scorse ore di aver risolto il contratto di Raul Asencio . L'ex giocatore, con un passato anche in Italia tra le altre di Genoa, Avellino, Benevento, Cosenza e SPAL, sarebbe stato licenziato a causa di un filmato social nel quale si era mostrato alla guida infrangendo diverse leggi oltre che lanciando un messaggio davvero non consono.

Il classe 1998 si era immortalato alla guida di un'auto lanciata a 160 km/h, mentre impugnava il cellulare con una mano e con l'altra una tazza di caffè. Le immagini, riportate anche da A Bola, non sono piaciute al club spagnolo che non ha perso tempo e ha "fatto fuori" l'attaccante. Il club, sebbene nel comunicato ufficiale non faccia riferimento a tali fatti, ha optato per questa decisione. La società avrebbe comunque interrotto a gennaio i rapporti con Raul Asencio che era nella lista dei giocatori pronti ad essere ceduti.