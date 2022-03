L’ex Inter Solari esonerato dal Club America

Finisce l'esperienza del mister alla guida del club messicano

Santiago Solari non è più l’allenatore del Club America. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore con la decisione della società messicana che non ha lasciato scampo all'ex calciatore anche dell'Inter.

L’ex centrocampista aveva allenato anche il Real Madrid nel 2018-19 ed è stato esonerato a causa degli scarsi risultati in questo avvio di stagione. Per Solari solo 6 i punti conquistati nelle prime 8 giornate alla guida della squadra. Prima di volare in Messico, l'ex giocatore aveva fatto tutta la trafila da allenatore in Spagna con le varie formazioni dei Blancos fino ad arrivare appunto prima squadra.