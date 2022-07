L’ex Juventus Emre Can è… fastidioso: il Borussia Dortmund lo mette sul mercato

Il Borussia Dortmund è pronto a mettere in vendita Emre Can dopo due anni e mezzo e il motivo non sarebbe solo di natura tecnica. Infatti, secondo quanto riportato dalla Bild il mister dei gialloneri Edin Terzic si sarebbe stancato dei suoi atteggiamenti ritenuti presuntuosi e che avrebbero irritato lo spogliatoio facendo diventare il centrocampista un individuo... fastidioso.