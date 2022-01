L’ex Juventus Matuidi “tagliato” dall’Inter Miami di Phil Neville

Il centrocampista non rientra nei piani del club di MLS

Blaise Matuidi potrebbe lasciare l'InterMiami. Il centrocampista ex Juventus non rientra più nei piani della società e tantomeno negli schemi del mister Phil Neville che avrebbe in mente di "tagliarlo" fuori dalla squadra. Secondo quanto riportato dal Miami Herald il calciatore francese non rientrerebbe nei piani né del tecnico né del direttore sportivo Chris Henderson: entrambi puntano a svecchiare la rosa e avviare un mix con molto giocatori più giovani. In tal senso, il 34enne, fin qui mai del tutto convincente, sarà probabilimente sacrificato. Il suo contratto col club della Florida è in scadenza il 31 dicembre 2022 ma nonostante questo verrà messo gentilmente alla porta.