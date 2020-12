L’ex Liverpool ‘consiglia’ Salah: “Fossi in lui odierei il Real Madrid perché…”

Intervenuto ai microfoni di Liverpool Echo, l’ex calciatore del Liverpool John Aldridge ha condiviso i suoi pensieri sulle voci di mercato relativi alla possibile partenza dell’attaccante Mohamed Salah direzione Madrid, sponda Real. Da aprte dell’ex giocatore è giunto un vivo ‘consiglio’ all’egiziano che dovrebbe farlo riflettere.

“Se sei un giocatore del livello di Salah, sarai sempre accostato al Real Madrid. Oppure anche al Barcellona e diversi altri grandi club”, ha detto Aldridge. “Per esempio Harry Kane sarà il prossimo nome caldo del mercato perché il Tottenham ha iniziato un po’ a mollare. Si sente qualcosa anche su Mané. Diciamo che sono giocatori tra i migliori nel loro ruolo al mondo. Ma se io fossi Salah odierei il Real Madrid”.

Il motivo è presto detto: “Dopo quella finale di Champions League. L’infortunio causato da Sergio Ramos… Beh. Cosa aggiungere. Credo che comunque tutto dipenda da cosa voglia Klopp. L’allenatore deve essere preso in considerazione anche in queste trattative. Poi, i giocatori forti se vogliono andare via lo fanno”.