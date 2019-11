L’ex Liverpool Mignolet: “Meglio titolare al Bruges che prendere i soldi e non giocare…”

Il portiere Simon Mignolet, in estate passato al Club Brugge, nel suo Belgio, ha rivelato a Het Belang van Limburg alcune cose che, nell’esperienza di Liverpool, non gli sono andate particolarmente a genio: “Se avessi potuto lottare per un posto da titolare sarei rimasto, ma con Alisson è stato meglio andarsene, anche perché se si fosse infortunato, poi avrebbe ripreso subito il posto fra i pali. E allora che senso avrebbe avuto restare? Non ho rimpianti, non ci ho pensato una volta al fatto che il Liverpool potesse vincere la Premier. Certo, potevo rimanere e guadagnare i miei soldi, oltre che vincere titoli, ma quando non si è nell’undici titolare è diverso: preferisco essere protagonista al Bruges piuttosto che vincere come dodicesimo al Liverpool“.

Classe 1988, Mignolet ha vestito la maglia dei Reds dal 2013 al 2019, totalizzando oltre 200 presenze fra tutte le competizioni. Ha perso però il posto da titolare sia con Karius che con Alisson.