L’ex Manchester United Rafael attacca Sanchez: “Via dopo primo allenamento? Forse aveva visto un fantasma…”

Hanno fatto molto discutere le parole di Alexis Sanchez sulla sua esperienza al Manchester United. L’ex attaccante Red Devils, nelle scorse ore, aveva raccontato i brutti momenti trascorsi con la maglia degli inglesi confidando di aver desiderato di andare via dopo appena un allenamento. Dichiarazioni che non sono andate giù ad un ex calciatore proprio del club di Manchester, l’esterno brasiliano Rafael. Come fa notare Sportbible, il brasiliano non ha fatto sconti al cileno con un commento social più che graffiante.

Rafael: “Sanchez forse aveva visto un fantasma”

“Voleva andare via dal Manchester United dopo un allenamento? Forse aveva visto un fantasma e si era spaventato”, ha scritto Rafael su Instagram. “Solo così si spiega perché ogni volta che scendeva in campo giocava davvero male”. Parole pensati che difensono il club inglese ma che attaccano pesantemente il bomber cileno, ora passato all’Inter. Ci sarà una replica? Vedremo…