L’ex medico del Bayern Monaco: “Non sopportavo Guardiola. Pensava di saperne più di me”

Parole di fuoco da parte dell’ex medico del Bayern Monaco Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Il dottore, storico per i bavaresi e per la Nazionale tedesca ha parlato ai microfoni di BR24 a proposito dei disaccordi con Pep Guardiola quando i due si trovavano insieme nel club tedesco.

L’ex medico del Bayern Monaco: “Guardiola pensava di saperne più di me”

“I nostri problemi? Sinceramente non potevo accettare il fatto che un giovane allenatore, anche se di grande successo, si intromettesse negli affari della staff medico”, ha detto Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. “Guardiola pensava di sapere tutto meglio di me. La nostra relazione? Successivamente ci siamo incontrati e abbiamo parlato. È tutto. C’è rispetto, apprezza il mio lavoro e non lo ha mai messo in discussione”. Il medico ha lavorato al Bayern Monaco per 40 anni con una breve parentesi senza rapporti con i tedeschi nel 2015, probabilmente proprio a causa di qualche veduta diversa con il manager catalano. All’addio di Guardiola, infatti, eccolo tornare al suo posto nello staff medico.

