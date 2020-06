L’ex medico del Real Madrid: “Con i miei cambiamenti abbiamo vinto tutto. Bale il miglior atleta mai visto”

“Quando sono arrivato ho dovuto lottare per avere dei cambiamenti. Il Real Madrid aveva un modello tradizionalista ma ero convinto che i calciatori non fossero minimanete vicini alla loro forma ideal”. Parla in questo modo l’ex responsabile medico del Real Madrid Jesús Olmo ai microfoni dell’Ideal. Spesso criticato per le sue idee, quello che veniva chiamato Dottor Stiramento ha cambiato tutto portando i blancos al top dei risultati.

Jesús Olmo: “I calciatore del Real Madrid non erano in forma”

“Il Real Madrid aveva un modello molto tradizionalista e io ho fatto cambiamenti profondi e rivoluzionari”, ha spiegato l’ex responsabile medico. “Direi che ho portato dei cambi drastici e non senza difficoltà. Mi sono spesso lamentato perché avevamo una rosa eccezionale, di altissimo livello, ma mi sembrava che i calciatori non fossero minimamente vicini alla loro forma ideale. E quindi ho cambiato tutto. Per esempio lo spogliatoio, dove abbiamo messo una sala di fisioterapia più grande e una zona acquatica, ma anche lo staff. Ho assunto altri professionisti, arrivando ad avere quattordici persone nella squadra. Ho fatto cambiare anche i nutrizionisti. Beh. Direi che i risultati si sono visti dato che abbiamo vinto tre Champions in quattro stagioni e nel 2017 abbiamo avuto la miglior annata nella storia del Real Madrid“.

Bale, il miglior atleta

Ma oltre a rendere noto il suo duro lavoro e i suoi meriti, Jesús Olmo ha raccontato anche di essere rimasto molto sorpreso da un atleta che, curiosamente, è tra i più criticati degli ultimi anni dell’ambiente madrileno: “Devo dire che Bale è forse il miglior atleta che abbia mai visto. Parliamo di un vero atleta che può superare un avversario in quasi tutti gli sport. Ha una genetica insolita e capacità atletiche incredibili. Mi ha impressionato in ogni modo”.