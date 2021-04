L’ex Milan Diego Lopez non si ferma: in campo anche a 40 anni

L'estremo difensore continuerà a giocare

Il portiere, che a novembre compirà appunto 40 anni, resterà quindi anche il prossimo anno a Barcellona per la sesta stagione in maglia Espanyol. La squadra, ricordiamolo, milita adesso in Segunda Division e vista la prima posizione in classifica sembra destinata a tornare in Liga, il massimo torneo spagnolo. Diego Lopez è stato titolare anche nel recente 4-0 dei suoi contro il Las Palmas. Non male per l'ex Milan che ha giocato tutte le gare del club guadagnandosi l'automatico rinnovo di contratto. Nelle 36 partite di campionato disputate, Diego López ha subito 23 gol.