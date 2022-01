L’ex Milan Diego Lopez non vuole fermarsi: “Barba diventa bianca ma non smetto”

Il portiere ha sempre grande entusiasmo

In Italia lo ricordiamo per il suo passato con la maglia del Milan. Ma Diego Lopez, ex portiere dei rossoneri, dal 2017 difende con orgoglio e con grandi prestazioni la porta dell'Espanyol e, nonostante un contratto in scadenza e un'età che oramai lo vede 40enne, non pare avere alcuna intenzione di fermarsi.