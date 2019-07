L’ex Milan Gourcuff verso il ritiro all’età di 33 anni: si prospetta una carriera da allenatore

Nel Milan di oggi probabilmente Yoann Gourcuff avrebbe trovato molto più spazio rispetto a quello che ha raccolto nelle due annate dal 2006 al 2008, quando i rossoneri dominavano in Europa. Tutti pensavano che sarebbe stato uno dei grandi crack del calcio francese, invece ha vissuto una carriera frammentata da infortuni, che ovviamente gli hanno condizionato il rendimento. Così, a 33 anni, sta per appendere gli scarpini al chiodo: secondo i media transalpini, infatti, il centrocampista svincolato avrebbe ricevuto un’offerta dal Concarneau, formazione di terza serie, ma difficilmente accetterà. Da gennaio è senza contratto, probabilmente finirà con il calcio giocato per iniziare una carriera da allenatore, come suo padre. E pensare che Gourcuff dal 2008 al 2013 è stato anche nel giro della Nazionale maggiore.