L’ex Milan Ricardo Oliveira non si ferma: nuovo contratto a 41 anni

Nuova avventura per l'attaccante

L'ex Serie A, reduce dall'avventura al Coritiba, ha trovato un accordo con la società di São Caetano do Sul che con grande orgoglio ha reso noto sui social di aver ingaggiato la stella verdeoro. "Ricardo Oliveira è un Azulão!!!", si legge su Twitter. "Il secondo miglior cannoniere in attività del calcio brasiliano, con le sue 377 reti segnate tra club e nazionale, difenderà ora il São Caetano nel campionato Paulistão della Serie A2", il resto del messaggio pubblicato dalla società.

In Italia, col Diavolo, il giocatore era arrivato nell’estate del 2006 per sostituire il partenete Andriy Shevchenko, volato al Chelsea. Preso dal Betis Siviglia per una cifra di circa 17 milioni di euro, l’attaccante brasiliano aveva segnato subito al debutto nella vittoria casalinga per 2-1 sulla Lazio. Dopodiché, non troppe luci e reti, ma comunque una vittoria importante, quella della Champions League, competizione nella quale giocò 6 volte senza mai segnare.