L’ex Palermo Abel Hernandez torna a casa: ha firmato col Penarol

Ritorno a casa a distanza di 13 anni per l'attaccante uruguaiano Abel Hernandez. L'ex calciatore che ha militato in Italia anche nel Palermo ha, infatti, appena firmato un nuovo contratto col "suo" Penarol, squadra che aveva lasciato nel 2009 per tentare l'avventura in Europa, partendo proprio dai rosanero di Sicilia.