L’ex presidente del Monaco: “Mbappé andrà un giorno al Real Madrid”

Mbappé sarà nel breve periodo un nuovo giocatore del Real Madrid. È un comune pensiero di tutti, avendo più volte l’attaccante ripetuto in passato di voler vestire prossimamente la maglia dei galacticos, ma anche di Vadim Vasyliev, che era presidente del Monaco quando il talento classe 1998 vestiva la maglia del club del Principato: “Aveva già la possibilità nel 2017 di andare al Real Madrid – ha detto a Téléfoot -, ma mi disse che non se la sentiva e che era troppo presto. Voleva giocare ancora in Francia, nel suo Paese, diventando lì un grande calciatore. Ero d’accordo con lui, in quel momento non era ancora pronto per fare il salto in un’altra competizione, ora sono sicuro che il Madrid busserà ancora alla sua porta e che il Bernabeu lo applaudirà…”.