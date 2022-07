L’ex Real Madrid sicuro: “Mbappé giocherà qui. Vorrei Cristiano Ronaldo tornasse ma…”

"Mbappé ha rifiutato il Real Madrid a causa delle pressioni sociali, politiche e familiari subita. Doveva dire di no per forza". Sono queste le idee di Hugo Sanchez, storico ex attaccante messicano dei Blancos che a Radio Marca è tornato sull'affare legato all'attaccante del Paris Saint-Germain. "Conoscendolo, sono sicuro che un giorno giocherà per il Real Madrid", ha poi aggiunto l'ex calciatore.