L’ex Sporting e Marsiglia Koke arrestato in Spagna dopo operazione anti-droga

Guai per Sérgio Contretas Pardo, meglio conosciuto come Koke. L’ex calciatore anche di Sporting Lisbona e Marsiglia è stato arrestato dalla polizia spagnola in seguito ad un’operazione anti-droga.

Lo riportano Correio da Manha e A Bola che riferiscono come l’ex attaccante sia stato arrestato a Malaga nell’ambito di un’operazione della Guardia Civil che ha portato alla ferma di una ventina di persone e al sequestro di una tonnellata di hashish, oltre a diverse armi. Secondo gli inquirenti, Koke sarebbe il capo di una rete criminale: nell’operazione, condotta attraverso undici arresti tra Siviglia, Malaga e Granada, sono stati coinvolti 150 poliziotti.