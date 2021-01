L’ex vice di Setien al Barcellona Eder Sarabia nominato allenatore dell’FC Andorra, la squadra di… Piqué

Era stato uno dei pochi calciatori a difenderlo all’epoca in cui era vice di Setien al Barcellona. Adesso Gerard Piqué lo ha scelto come allenatore del suo FC Andorra. Parliamo di Eder Sarabia diventato ufficialmente tecnico della squadra spagnola che milita nell’equivalente della Serie C iberica.

A comunicare la scelta del mister è stata la stessa società con una nota e alcuni post social pubblicati nelle varie pagine. “Eder Sarabia sarà presentato ufficialmente come capo allenatore dell’FC Andorra domani, martedì 19 gennaio. Il 40enne di Bilbao, con una carriera come secondo allenatore di squadre di alto livello come FC Barcelona, ​​Real Betis e UD Las Palmas, arriva nel Principato con la sfida di debuttare come primo allenatore di una squadra di calcio professionistica. Benvenuto e tanti successi, Eder!”, queste le parole del club.