L’Hertha Berlino “unisce” la famiglia: dopo Prince Boateng ci prova per Jerome

Il club tedesco potrebbe far giocare insieme i due fratelli

Stando a quanto riportato da Sky Sport , il club della tedesco starebbe lavorando per accordarsi con il difensore Jerome Boateng , fresco di svincolo dal Bayern Monaco. L'intento della società sarebbe quello di ricomporre la famiglia che potrebbero dare un'importante mano alla squadra rinforzando in modo notevole il club sia nel reparto avanzato sia in quello difensivo.

Vedremo se il centrale ex Bayern accetterà le lusinghe della società e se si farà affascinare dall'idea di giocare con il fratello più grande che è tornato all'Hertha, suo club nel quale è cresciuto, dopo addirittura 14 anni di altre avventure in giro per il mondo l'ultima in Serie B con il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.