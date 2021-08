Libertadores, Gabigol doppietta all’O. Asuncion e semifinale vicina per il Flamengo

L'ex Inter è il capocannoniere del torneo e vero trascinatore del Flamengo

L'ex Inter Gabriel Barbosa 'Gabigol' trascina il Flamengo con una doppietta e consente di battere l'Olimpia Asunción 4-1 nel match di andata dei quarti di finale della Coppa Libertadores giocato in Paraguay. Un punteggio ampio che spalanca le porte al Flamengo per la semifinale del torneo. Nonostante qualche critica, Gabigol riesce a rispondere in campo ottimamente ed è al momento il capocannoniere della competizione con 9 reti. "Sono molto felice di questa vittoria che ci consente di giocare il match di ritorno in casa con un bel vantaggio e con buone possibilità di andare avanti. Condivido con i miei compagni e la mia famiglia questa giornata speciale: gol, assist e vittoria, che è stata la cosa più importante - ha detto Gabigol a fine partita". In Brasile il match di ritorno si giocherà il 19 agosto.